Глава ВОЗ призвал богатые страны поделиться вакциной с COVAX

Тедрос Гебреисус неоднократно призывал производителей вакцин в первую очередь поставлять свою продукцию через COVAX

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала богатые государства поделиться вакциной с COVAX ("Ковакс"), целью которого является обеспечение на справедливой основе всех стран вакциной от коронавируса.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус в Twitter.

"Я призываю производителей вакцины COVID-19 уделять приоритетное внимание поставкам через COVAX. Страны, у которых есть контракты на поставку большего количества вакцин, чем им необходимо, должны немедленно передать их COVAX и прекратить заключение двусторонних сделок", – заявил он.

Глава ВОЗ неоднократно призывал производителей вакцин от COVID-19 в первую очередь поставлять свою продукцию через COVAX – программу международного сотрудничества, направленную на справедливое распределение прививок по всему миру.

В настоящее время, как заявлял Гебреисус, 42 страны мира начинают кампании по вакцинации безопасными и эффективными препаратами, из них 36 стран с высоким уровнем дохода и шесть – со средним.

Ранее Украина получила от фонда COVAX официальное одобрение запроса на получение восьми миллионов доз вакцины от коронавируса.

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