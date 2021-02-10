Главу штабов Навального объявили в международный розыск

Леонида Волкова обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в протесты

Глава сети штабов осужденного оппозиционера Алексея Навального и его ближайший соратник Леонид Волков объявлен Россией в международный розыск.

Как сообщает Интерфакс, его обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в акции протестов.

После митингов в поддержку Навального, арестованного в результате его возвращения в Россию, в отношении Волкова завели уголовное дело по статье о "вовлечении несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего". Причиной стали публикации в YouTube, Facebook, Twitter и Instagram призывов участвовать в акциях, которые власти проводить запретили.

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В конце января Волкова объявили в розыск в России. На данный момент он находится за границей.