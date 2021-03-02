Гнев Божий: Папа Римский предсказал новый всемирный потоп

Глава католической церкви Франциск предсказал новый всемирный потоп из-за климатических изменений.

Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Папы Римского, если лидеры стран не отреагируют на глобальное потепление – таяние ледников и изменения температур – то мир ждет катастрофа.

"Всемирный потоп случится, если мы продолжим идти тем же путем", — считает он.

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Франциск также напомнил, что в Библии Ной пережил потоп благодаря своей добродетели. Поэтому, считает понтифик, властям необходимо в первую очередь разобраться с коррупцией и несправедливостью в своих странах.

Глава церкви отметил, что история про потоп может и быть мифом, но она служит хорошим примером того, как Бог может обрушить свой гнев за грехи людей.

Как сообщалось ранее, Ватикан, где в прошлом месяце началась кампания по иммунизации от COVID-19, пригрозил увольнением тем, кто откажется от укола без уважительных причин.

Также мы писали, что 79-летняя Вивьен Вествуд разделась, чтобы привлечь внимание к теме изменения климата.