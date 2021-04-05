"Голая" фотосессия на балконе в Дубае: среди арестованных – украинки

Украинские дипломаты о судьбе девушек пока что молчат

Среди девушек, которые устроили обнаженную фотосессию на балконе отеля в Дубае, были гражданки Украины.

Об этом сообщают российские СМИ.

Всего, как утверждается, были задержаны порядка 40 женщин. Кроме украинок, среди них были уроженки России, Беларуси и Молдовы.

В отношении них уже возбудили уголовное дело – материалами занимается прокуратура Дубая.

Моделям вменяют непристойное поведение, что в Эмиратах карается штрафом в размере 5 тыс. дирхамов (около 37,8 тыс. гривен) и до 6 месяцев тюрьмы.

Фотограф-россиянин тоже задержан, ему грозит 1,5 года тюрьмы и 14 тыс. долларов штрафа.

Ни в посольстве Украины в ОАЭ, ни в консульстве в Дубае ситуацию с задержанными украинками пока никак не комментировали.

Напомним, что 4 апреля правоохранительные органы Объединенных Арабских Эмиратов задержали группу девушек, которые голыми фотографировались на открытом балконе гостиницы в элитном районе Дубай Марина. О скандале стало известно после того, как очевидцы из соседнего небоскреба выложили в соцсети соответствующее видео.

Как известно, в ОАЭ одни из самых жестких правил поведения в общественных местах. А несколько лет назад в этой стране задержали украинку за внебрачные половые отношения с ее женихом из Южной Африки.