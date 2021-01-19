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Новый голос Америки: что говорил Джо Байден об Украине, России и оккупации Крыма

19 января, 12:15

Виталий Семченко

"Сегодня" собрали заявления политика в вопросах, которые больше всего волнуют украинцев

Уже завтра, 20 января, демократ Джо Байден официально станет 46-м президентом США.

Трудно сказать, какой будет американская политика после прихода нового лидера. Однако определенное впечатление о ней можно составить, ознакомившись с заявлениями Байдена – об Украине, России, оккупации Крыма, санкциях и строительстве "Северного потока – 2".

Сайт "Сегодня" собрал яркие цитаты политика в вопросах, которые больше всего волнуют украинцев.

Украина

"Вы удивительные люди, украинский народ. Вы отважные люди. И вы еще раз показали это всему миру. Благодаря вашему мужеству и вашей жертвенности украинцы победили – вы выиграли для себя шанс в корне изменить историю вашей страны к лучшему, на значительно лучшее", – сказал он.

"Со времени избрания меня вице-президентом я преодолел миллион триста тысяч километров. Весь мир наблюдает за вами. Это факт. Он наблюдает за вами, потому что надеется, что ваш успех в вашей борьбе против безжалостной агрессии Кремля и против раковой опухоли коррупции повлияет и на них", – заявил тогда вице-президент.

"Как президент, я дам понять Кремлю, что они должны закончить свою агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена-Харрис убедится, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе смертоносное вооружение – в то же время призывая Украину проводить важные реформы, которые являются жизненно необходимыми для ее успеха", – подчеркнул тогда Байден.

Война на Донбассе и оккупация Крыма

"13 из 15 стран-членов Совета безопасности ООН признали референдум в Крыму незаконным. Даже Китай решил не поддерживать его и воздержался, и Россия осталась одна, обнаженная перед всем миром за ту агрессию, которую они предприняли. Это простой факт, что политическая и экономическая изоляция России только усилится, если она продолжит идти по тому же пути. И на самом деле она еще увидит новые санкции со стороны США и ЕС".

"Ни одно государство не имеет права запугивать соседей, наращивая войска вдоль границы. Мы призываем Россию отвести силы. Ни одна нация не должна питать нестабильность в соседнем государстве. Мы призываем Россию прекратить поддерживать людей, которые прячутся за масками в форме без опознавательных знаков, распространяя беспокойство в Восточной Украине. И мы четко дали понять, что дальнейшая провокационное поведение России повлечет за собой увеличение санкций и углубление изоляции", – заявлял политик.

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"В XXI веке мы не можем позволять странам насильственно изменять границы. Это базовые правила. И если мы отступим от них, мы об этом пожалеем. Россия нарушила эти базовые правила и продолжает их нарушать. Сегодня Россия оккупировала суверенную украинскую территорию. Позвольте мне быть предельно четким: США не признают и никогда не признают российские попытки аннексировать Крым. Именно так просто это и стоит понимать: этому нет никаких оправданий".

Россия

"В отношениях с Россией нам надо нажать кнопку Reset, перезагрузить их и пересмотреть все точки нашего соприкосновения, где мы можем и должны работать вместе", – говорил политик в феврале 2009-го.

"Я думаю, что самая большая угроза для США в плане разрушения нашей безопасности и наших союзов – это Россия", – заявлял он.

"Кремль хотел бы, чтобы западные лидеры объявили НАТО устаревшим и сократили инвестиции в коллективную оборону. Учитывая агрессию России в Грузии и Украине, НАТО должно продолжать перебрасывать войска и военный потенциал в Восточную Европу, чтобы сдержать и, в случае необходимости, отразить нападение России на одно из государств-членов Альянса".

"Северный поток – 2"

В 2016 году, когда демократ был вице-президентом, он заявлял, что "Северный поток-2" – плохая сделка для Европы. "Ни одна из стран не должна использовать энергию в качестве оружия", – пояснял он тогда.

"Европейцы должны остановить строительство Северного потока – 2, а американцы – приостановить действие санкций", – сказал он.

Вмешательство в выборы

"Я ясно дал понять, что любая страна, независимо от того, кто она, вмешиваясь в американские выборы, заплатит определенную цену. Они заплатят за эту определенную цену. Было совершенно ясно, что в эти выборы (я не буду вдаваться в последние) была вовлечена Россия. Китай был вовлечен в некоторой степени, а теперь мы узнаем, что в этом замешан Иран. Они заплатят свою цену, если меня выберут. Они мешают американскому суверенитету, вот что сейчас происходит".

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