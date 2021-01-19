Новый голос Америки: что говорил Джо Байден об Украине, России и оккупации Крыма

"Сегодня" собрали заявления политика в вопросах, которые больше всего волнуют украинцев

Уже завтра, 20 января, демократ Джо Байден официально станет 46-м президентом США.

Трудно сказать, какой будет американская политика после прихода нового лидера. Однако определенное впечатление о ней можно составить, ознакомившись с заявлениями Байдена – об Украине, России, оккупации Крыма, санкциях и строительстве "Северного потока – 2".

Сайт "Сегодня" собрал яркие цитаты политика в вопросах, которые больше всего волнуют украинцев.

Украина

Во время визита в Киев в 2014 году Джо Байден, который на тот момент занимал должность вице-президента, выразил свое восхищение украинским народом и активностью гражданского общества.

"Вы удивительные люди, украинский народ. Вы отважные люди. И вы еще раз показали это всему миру. Благодаря вашему мужеству и вашей жертвенности украинцы победили – вы выиграли для себя шанс в корне изменить историю вашей страны к лучшему, на значительно лучшее", – сказал он.

Уже в 2015 году политик снова прилетел в Украину и, выступая в Верховной Раде, пожелал успехов в борьбе с коррупцией.

"Со времени избрания меня вице-президентом я преодолел миллион триста тысяч километров. Весь мир наблюдает за вами. Это факт. Он наблюдает за вами, потому что надеется, что ваш успех в вашей борьбе против безжалостной агрессии Кремля и против раковой опухоли коррупции повлияет и на них", – заявил тогда вице-президент.

Во время предвыборной кампании в 2020 году демократ не раз делал акцент на американо-украинских отношениях. В частности, в августе политик пообещал посодействовать Украине в получении летального оружия, если он победит на выборах.

"Как президент, я дам понять Кремлю, что они должны закончить свою агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена-Харрис убедится, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе смертоносное вооружение – в то же время призывая Украину проводить важные реформы, которые являются жизненно необходимыми для ее успеха", – подчеркнул тогда Байден.

Война на Донбассе и оккупация Крыма

После начала российской агрессии Байден резко осудил оккупацию Крыма Россией и выступил за введение жестких санкций против Кремля.

"13 из 15 стран-членов Совета безопасности ООН признали референдум в Крыму незаконным. Даже Китай решил не поддерживать его и воздержался, и Россия осталась одна, обнаженная перед всем миром за ту агрессию, которую они предприняли. Это простой факт, что политическая и экономическая изоляция России только усилится, если она продолжит идти по тому же пути. И на самом деле она еще увидит новые санкции со стороны США и ЕС".

Резко высказывался политик и в отношении российской агрессии на территории Донбасса.

"Ни одно государство не имеет права запугивать соседей, наращивая войска вдоль границы. Мы призываем Россию отвести силы. Ни одна нация не должна питать нестабильность в соседнем государстве. Мы призываем Россию прекратить поддерживать людей, которые прячутся за масками в форме без опознавательных знаков, распространяя беспокойство в Восточной Украине. И мы четко дали понять, что дальнейшая провокационное поведение России повлечет за собой увеличение санкций и углубление изоляции", – заявлял политик.

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Еще более категоричные высказывания прозвучали из уст Байдена в декабре 2015 года, когда он выступал в Верховной Раде.

"В XXI веке мы не можем позволять странам насильственно изменять границы. Это базовые правила. И если мы отступим от них, мы об этом пожалеем. Россия нарушила эти базовые правила и продолжает их нарушать. Сегодня Россия оккупировала суверенную украинскую территорию. Позвольте мне быть предельно четким: США не признают и никогда не признают российские попытки аннексировать Крым. Именно так просто это и стоит понимать: этому нет никаких оправданий".

Россия

Если в далеком 2009 году Байден выступал за перезагрузку отношений с РФ, то после начала войны на Донбассе и оккупации Крыма его риторика резко изменилась.

"В отношениях с Россией нам надо нажать кнопку Reset, перезагрузить их и пересмотреть все точки нашего соприкосновения, где мы можем и должны работать вместе", – говорил политик в феврале 2009-го.

А, к примеру, во время предвыборной кампании в 2020 году демократ назвал РФ главным врагом своей страны. Москва, убежден он, угрожает нацбезопасности Америки и пытается разрушить отношения страны с другими государствами.

"Я думаю, что самая большая угроза для США в плане разрушения нашей безопасности и наших союзов – это Россия", – заявлял он.

В отличие от своего конкурента Дональда Трампа, который не раз намекал на возможный выход США из состава НАТО, Байден наоборот всячески подчеркивает важность Альянса.

"Кремль хотел бы, чтобы западные лидеры объявили НАТО устаревшим и сократили инвестиции в коллективную оборону. Учитывая агрессию России в Грузии и Украине, НАТО должно продолжать перебрасывать войска и военный потенциал в Восточную Европу, чтобы сдержать и, в случае необходимости, отразить нападение России на одно из государств-членов Альянса".

"Северный поток – 2"

Сейчас трудно понять, какую стратегию администрация Байдена выберет в отношении газопровода "Северный поток – 2".

В 2016 году, когда демократ был вице-президентом, он заявлял, что "Северный поток-2" – плохая сделка для Европы. "Ни одна из стран не должна использовать энергию в качестве оружия", – пояснял он тогда.

Однако накануне советник Байдена Н. Бернс выступил за приостановку санкций против российского газопровода.

"Европейцы должны остановить строительство Северного потока – 2, а американцы – приостановить действие санкций", – сказал он.

Вмешательство в выборы

В октябре 2020-го Байден заявил о том, что страны, вмешавшиеся в американские выборы, понесут ответственность за это.

"Я ясно дал понять, что любая страна, независимо от того, кто она, вмешиваясь в американские выборы, заплатит определенную цену. Они заплатят за эту определенную цену. Было совершенно ясно, что в эти выборы (я не буду вдаваться в последние) была вовлечена Россия. Китай был вовлечен в некоторой степени, а теперь мы узнаем, что в этом замешан Иран. Они заплатят свою цену, если меня выберут. Они мешают американскому суверенитету, вот что сейчас происходит".