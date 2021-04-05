Госдеп США потребовал от России объяснений из-за эскалации на Донбассе

В ведомстве отметили, что Штаты поддерживают Украину как своего партнера

Государственный департамент США требует от России объяснений из-за передвижения войск вблизи границы с Украиной.

Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Нед Прайс.

Он подчеркнул, что Штаты обеспокоены попытками Москвы запугать Киев – независимо от того, происходит это внутри границ украинского государства или на российской территории.

"Мы попросили, чтобы Россия представила объяснения в связи с этими провокациями... однако, что наиболее важно, мы дали понять напрямую нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем Украину перед лицом этого запугивания и агрессии", – отметил пресс-секретарь.

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Напомним, ранее послы стран – членов Североатлантического альянса провели экстренное совещание, на котором выразили обеспокоенность из-за стягивания российских войск к границам Украины.

Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Андреем Тараном заверил, что в случае эскалации российской агрессии его страна поддержит Украину.

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