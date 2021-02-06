Госпереворот в Мьянме: военные приказали заблокировать Twitter и Instagram, протесты продолжаются

В пятницу, 5 февраля, в Мьянме, где произошел государственный переворот, жителям страны ограничили доступ к интернету.
Об этом сообщает АP.
Что произошло?
1 февраля почти 300 избранных депутатов от партии Национальной лиги за демократию Аунг Сан Су Чжи объявили себя единственными законными представителями народа. Они попросили международного признания в качестве правительства страны.
Избранные депутаты должны были 1 февраля занять свои места на новой сессии парламента после ноябрьских выборов, когда военные объявили о приходе к власти на год.
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Военные обвинили Су Чжи и ее партию в бездействии в связи с их жалобами на то, что выборы в ноябре прошлого года были омрачены мошенничеством, хотя избирательная комиссия заявила, что не нашла никаких доказательств в поддержку этих утверждений.
В результате переворота задержали 134 должностных лица и 18 независимых активистов. Позже некоторые из них были освобождены.
В частности, задержали старшего помощника Су Чжи, Вин Хтейна. Он сказал журналистам в телефонном разговоре, что его арестовывают за подстрекательство к мятежу, что влечет за собой максимальное наказание в виде пожизненного заключения.
Су Чжи и президент Вин Мьин также находятся под домашним арестом и обвиняются в незначительных правонарушениях, которые многие считают просто прикрытием для их задержания.
Реакция жителей страны
В пятницу противники переворота и арестов собрались у окон и на балконах Янгона, чтобы устроить какофонию шума в знак протеста. А на следующий день прошли одни из крупнейших уличных протестов против захвата власти.
По главной улице Янгона прошли около 1000 протестующих, среди них были студенты и фабричные рабочие. Они были встречены более 100 полицейскими в спецодежде.
Участники акции протеста маршировали, подняв руки вверх, образуя трехпалые салюты, символ неповиновения. Демонстрация закончилась мирно, о столкновениях не сообщалось.
Толпа скандировала – "Военная диктатура должна пасть" и "Долой диктатуру".
Ограничение доступа к интернету
Многие пользователи Сети жалуются на медленное исчезновение услуг. Оно усилилось к утру, 6 февраля.
Широкое отключение произошло вслед за постановлением правительства в пятницу о блокировке Twitter и Instagram. В нем говорилось, что через эти соцсети распространяют фальшивые новости.
Лондонская служба, отслеживающая сбои в работе и отключение интернета Netblocks, сообщила что "в настоящее время действует почти полное отключение интернета" в Мьянме, при этом количество подключений упало до 16% от нормального уровня.
Крупный оператор мобильной связи Telenor Myanmar, подтвердил информацию, что получил приказ заблокировать Twitter и Instagram.
"Это подрывает общественное обсуждение и право людей на то, чтобы их голоса были услышаны", - заявил представитель оператора.
Блокировка коммуникаций – яркое напоминание о прошлом. Ведь в течение предыдущих пяти десятилетий военного правления Мьянмы страна была изолирована в международном масштабе, а связь с внешним миром строго контролировалась.
Как сообщалось ранее, украинцам рекомендуют пока не ездить в Мьянму из-за объявления чрезвычайного положения в этой стране.
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