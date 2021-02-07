"Мы будем бороться до конца": протесты против госпереворота в Мьянме набирают обороты (фото)

Люди говорят, что хотят жить при демократии – а не военной диктатуре

В Мьянме, где произошел госпереворот, набирают обороты протесты – разных уголках страны на митинги в воскресенье вышли десятки тысяч человек. Люди говорят, что они не хотят жить при военной диктатуре, и требуют освободить задержанного лидера Аунг Сан Су Чжи.

Об этом сообщает Reuters.

Протесты в Янгоне

На второй день массовых протестов, 7 февраля, в крупнейшем городе Янгоне, в толпе надели красные рубашки. В руках у них красные флаги и красные воздушные шары – цвета Национальной лиги Демократической партии Су Чжи (НЛД).

"Мы не хотим военной диктатуры", - скандирует толпа. Они требуют освободить задержанного лидера Аунг Сан Су Чжи.

Протестующие держали в руках плакаты с изображением Су Чжи, некоторые из которых гласили: "Нам нужен наш лидер".

/ Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa

Многие в толпе салютовали тремя пальцами – отсылка к фильмам о Голодных играх и популярный символ недавних демократических протестов в соседнем Таиланде, которые с тех пор были приняты в Мьянме.

/ Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa

Когда они проходили мимо проезжей части, им сигналили водители, а пассажиры держали фотографии лауреата Нобелевской премии мира Су Чжи.

"Мы не закончим эту революцию, пока не войдем в историю. Мы будем бороться до конца", – сказал один из протестующих.

/ Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa

Свидетель протеста рассказал, что толпа в основном состояла из молодых людей и выглядела значительно крупнее и лучше организованной, чем субботний протест.

"Мы будем двигаться вперед и продолжать требовать, пока не добьемся демократии", - сказал протестующий Мио Вин.

Примечательно, что участники акции периодически меняют направление движения, чтобы избежать блокпостов и любых столкновений с полицией.

/ Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa

Столкновения протестующих и полиции

Внутренняя записка для персонала ООН подсчитала, что 1000 человек присоединились к протесту в Нейпьидо, в то время как только в Янгоне их было 60 000. На улицы вышли также и в других городах страны.

/ Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa

Демонстрации в основном носили мирный характер. Лишь в юго-восточном городе Мьявадди раздались выстрелы, когда полиция в форме с оружием напала на группу из пары сотен протестующих. Никаких сообщений о жертвах не поступало.

"Протесты против переворота демонстрируют все признаки набирающего обороты. С одной стороны, учитывая историю, мы вполне можем ожидать реакции. С другой стороны, сегодняшнее общество Мьянмы полностью отличается от 1988 и даже 2007 годов. Все возможно", – написал историк Тан Мьин-У в Twitter.

/ Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa

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Проблемы со связью

В субботу, 7 февраля, в Мьянме произошло второе "общенациональное" отключение интернета. Таким образом военные пытались закрепить свою власть и подавить протесты.

По данным NetBlocks, сетевые данные в реальном времени показали, что возможность подключения упала до 16% от обычного уровня, а пользователи сообщали о трудностях выхода в Интернет.

Согласно норвежской телекоммуникационной компании Telenor Group, которой принадлежит Telenor Myanmar, министерство транспорта и коммуникаций Мьянмы приказало в субботу отключить сеть передачи данных по всей стране.

/ Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa

Группа в своем Twitter сообщила, что министерство цитирует "Закон Мьянмы о телекоммуникациях и ссылается на распространение фейковых новостей, стабильность нации и интересы общественности в качестве основы для приказа".

/ Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa

Падение связи следует за действиями по блокированию доступа к социальным сетям Facebook, Instagram и Twitter, а также к ряду известных местных новостных агентств.

По словам свидетеля из Янгона, общение между протестующими в воскресенье в основном осуществлялось посредством SMS-сообщений, телефонных звонков и молвы.

Кроме того, в субботу толпа объявила, где собраться в воскресенье, что, по-видимому, привело к улучшению организации.

/ Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa

Протест через искусство

Художник, известный только под псевдонимом Pen Holder, заявил, что деятели искусства считали своим долгом протестовать таким образом.

"Мы будем продолжать противостоять правительству до тех пор, пока не будет восстановлен настоящий лидер нашего народа", – заявили они.

На одном из рисунков изображена целая бирманская семья – все собираются вместе, чтобы стучать по кастрюлям и сковородкам в знак протеста. У них нет оружия, лишь бытовые приборы.

"Я хочу, чтобы все со всего мира обратили внимание на . Я хочу, чтобы они знали, что мы решительно осуждаем действия военных. Я не хочу жить при диктатуре. Я хочу жить мирной жизнью", – сказал художник Mg Pyi Thu, когда его спросили, почему он решил протестовать через искусство.

Изобразили, также, и альянс чая с молоком. Он объединил протестующих в Таиланде, Гонконге, Тайване и, совсем недавно, в Индии. Хэштег возник как способ продемонстрировать солидарность с продемократическими движениями друг друга.

"Легко взглянуть на своего соседа и понять ситуацию, ту же ситуацию, которая происходит по всей этой части континента. Мы разделяем одни и те же идеалы демократии… люди начинают понимать, что военные и элита коррумпированы", - сказал художник Сина Виттаявирой.

Как сообщалось ранее, украинцам рекомендуют пока не ездить в Мьянму из-за объявления чрезвычайного положения в этой стране.