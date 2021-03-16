Граждане Украины вмешивались в выборы президента – доклад разведки США

Россия снова вмешивалась в президентские выборы и не без участия украинских граждан пыталась повлиять на их исход, дискредитируя победившего в результате голосования демократа Джо Байдена.

Об этом говорится в докладе национальной разведки США, который ведомство рассекретило 16 марта.

Авторы документа сфокусировались на действиях трех стран: Ирана, Китая и России, которой уделили треть доклада.

Россия

Сотрудники нацразведки США пришли к выводу, что президент РФ Владимир Путин лично санкционировал действия по очернению Байдена и Демократической партии целиком, а также по поддержке его соперника-республиканца Дональда Трампа.

Кроме того, РФ пыталась подорвать общественное доверие к избирательному процессу и обострить политический раскол в обществе США. Упоминается в докладе и Украина:

"По нашей оценке, к действиям, целью которых были президентские выборах 2020 года, причастны российские разведведомства, связанные с ними граждане Украины и их сети, а также российские государственные СМИ, тролли и онлайн-прокси".

Уточняется, что Кремль использовал украинцев и их компании, чтобы получить возможность отрицать свою причастность ко вмешательству в избирательный процесс.

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Другая цель – добиться снижения поддержки Америкой правительства Украины. В частности, в этом обвиняется попавший под санкции нардеп Андрей Деркач.

"У нас нет доказательств, подтверждающих причастность к любой из этих попыток правительства Украины", – резюмируется в отчете.

При этом, в отличие от прошлых выборов 2016 года, разведчики не зафиксировали "настойчивых усилий России в киберпространстве, направленных на получение доступа к инфраструктуре для проведения выборов".

Иран

На втором после России месте разведка США упоминает Иран – в 2020 году он гораздо активнее, чем раньше, рассылал избирателям в США электронные письма и сообщения о мошенничестве на выборах.

В отличие от Москвы, Тегеран пытался не допустить победы не Байдена, а Трампа, но при этом тоже пытался подорвать уверенность граждан Соединенных Штатов в избирательном процессе и их государственных институтах, посеять политические разногласия и обострить социальную напряженность в стране.

В то же время свидетельств того, что Иран помогал Байдену или другим соперникам Трампа, разведка не обнаружила. Как и попыток прямого вмешательства в выборы.

Предполагается, что кампания по вмешательству была санкционирована верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.

Китай

Что касается Китая, то эта страна вообще не пыталась повлиять на исход выборов, утверждаются в спецслужбе "с высокой долей уверенности".

Разведка полагает причиной невмешательства со стороны КНР отсутствие уверенности в том, что победа любого из основных кандидатов – Байдена или Трампа – стоит того, чтобы рисковать быть уличенным во вмешательстве.

Вторая причина – то, что КНР стремится к стабильности в отношениях с США.

В Пекине считают, что так называемых традиционных инструментов влияния – "адресных экономических мер и лоббизма" – будет достаточно, чтобы повлиять на американскую политику в отношении Китая, вне зависимости от исхода выборов.

Остальные страны

Предполагается, что Ливан (через террористическую группировку "Хезболла" и ее руководителя Хассана Насраллу), Куба и Венесуэла (с непосредственной санкции президента Николаса Мадуро) пытались помешать Дональду Трампу переизбраться.

Реакция США

Основываясь на данном докладе, министры юстиции и внутренней безопасности США проведут собственную оценку попыток иностранных лиц повлиять на безопасность и честность системы проведения выборов и подготовят доклад с выводами.

После этого министр финансов в консультации с госсекретарем, министром внутренней безопасности и генпрокурором, введут санкции.

Напомним, что в январе Министерство финансов США ввело санкции против семерых граждан Украины, обвинив их во вмешательстве в выборы.

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