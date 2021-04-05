Греция продлила ограничения для международных рейсов до 19 апреля

Большинство рейсов из стран, не входящих в ЕС, запрещены

Власти Греции приняли решение продлить ограничения для путешественников на внутренних рейсах до 12 апреля и на международных рейсах до 19 апреля из-за роста количества новых случаев заражения COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно ограничениям, пассажиры, вылетающие в Грецию, должны получить отрицательный результат ПЦР-теста за 72 часа до прибытия и пройти выборочное тестирование на COVID-19.

Все иностранные путешественники будут находиться на карантине на протяжении семи дней. От карантина освобождаются только путешественники из Израиля, которые были полностью вакцинированы как минимум за две недели до поездки.

Большинство рейсов из стран, не входящих в Европейский Союз, запрещены, за исключением 10 стран, включая Великобританию.

На внутренних рейсах разрешены только важные поездки.

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В пятницу в Греции было зарегистрировано 3080 новых случаев инфицирования и 72 смерти. С начала пандемии зафиксировано более 273 000 случаев заболевания и более 8 300 случаев смерти.

Напомним, ранее Румыния и Греция планировали договориться о путешествиях с использованием собственных сертификатов вакцинации от коронавируса, чтобы открыть туризм между двумя странами.

Мы также сообщали, что в Германии пообещали карантинные привилегии тем, кто сделал прививку от коронавируса и у кого выработался иммунитет.

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