Громили рестораны, а "джокер" распалял толпу: отдыхающие чуть не разнесли Майями (фото и видео)

Правоохранители уже не могли обеспечивать должный уровень общественной безопасности

Власти Майами-Бич ввели в субботу, 20 марта, чрезвычайный комендантский час в популярном развлекательном районе города Саус-Бич, чтобы прекратить беспорядки и обуздать толпы утративших контроль гуляк.

Об этом сообщает dailysabah.com.

Как сообщается, такое решение принято после того, как популярный развлекательный район города заполонило такое количество людей, что правоохранители уже не могли обеспечивать должный уровень общественной безопасности.

По сообщениям местной прессы, за последние несколько дней появилось много вирусных видеороликов, показывающих драки в ресторанах, они нанесли серьезный ущерб, а также побудили посетителей бежать, не оплачивая дорогие счета.

Комендантский час начал действовать в 8 вечера по местному времени.

Как сообщает brobible.com, перед тем, как наступил комендантский час в субботу вечером, мужчина, одетый в костюм джокера, вскочил на крышу машины и стал кричать: "COVID кончился, малышка!" – и бросал деньги в воздух.

Судя по фото, которые публикуют СМИ, отдыхающие не хотели расходиться даже после начала действия комендантского часа. Произошло несколько стычек с полицией.

Напомним, в начале января сторонники предыдущего президента США Дональда Трампа взяли штурмом главное здание Капитолия, где должны были определить и объявить победителя на выборах – демократа Джо Байдена.