Грузия погрузилась во тьму: в большей части страны пропал свет

В Грузию прекратились поставки электроэнергии из Турции

Поздно вечером 16 марта в населенных пунктах большей части Грузии исчезло электричество. Свет погас в том числе в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Поти.

Об этом сообщает Sputnik Georgia.

В Государственной электросистеме страны заявили, что причиной отключения электроэнергии почти по всей Грузии стала проблема с крупной линией электропередач "Месхети", связывающей электросистемы Грузии и Турции, которая поставляет ей электричество.

"Из-за отключения 400-киловаттной линии электропередач "Месхети", связывающей электросистемы Грузии и Турции, был прерван импорт электроэнергии из Турции, и электроснабжение было отключено большей части страны", – говорится в заявлении.

Сейчас ведутся работы по устранению проблемы, подача электроэнергии постепенно восстанавливается. Государственная электросистема Грузии уже извинилась перед жителями страны за доставленные неудобства.

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