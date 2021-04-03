Хакеры "слили" данные полумиллиарда пользователей Facebook: реакция соцсети

Неизвестный хакер опубликовал в открытом доступе личные данные более полумиллиарда пользователей соцсети Facebook из 106 стран. Данный "слив" может быть связан с январским, в когда в Сеть утекли данные миллионов юзеров.
Об этом сообщает Business Insider.
Раскрытые данные включают привязанные к страницам номера телефонов, полные имена, даты рождения, электронную почту и другие информацию.
В целом, были "слиты" данные 533 миллионов юзеров. Украинцев среди них не оказалось, но там была информация о:
- 32 млн пользователей из США;
- 11 млн из Великобритании;
- 6 млн из Индии.
В Facebook уверяют, что слитые данные не несут угрозу, потому что они были получены при помощи программной уязвимости, исправленной в 2019 году. После этого юзеров просили сменить пароли.
Напомним, что в октябре Евросоюз начал расследование в отношении Facebook из-за возможной утечки и недостаточной защищенности личных данных детей в соцсети Instagram.
Также ранее сообщалось о краже хакерами данных о более 10 млн аккаунтах на сайтах онлайн-бронирования отелей, в том числе Booking.
А о том, как Facebok решил судиться с двумя украинцами, обвиненными в хакерстве, смотрите в видеосюжете:
Новости на эту же тему: