Хлопок vs синтетика: какие маски лучше защищают от COVID-19

Национальный институт стандартов и технологий Соединенных Штатов (NIST) провел исследование, в ходе которого в лаборатории сравнили фильтрующие свойства масок, изготовленных из различных материалов, и оказалось, что не все они защищают от коронавируса одинаково.

Об этом сообщает Daily Mail.

Исследование показало, что хлопковые маски для лица лучше отфильтровывают частицы коронавируса, чем синтетические, сделанные из таких искусственных материалов, как нейлон и полиэстер.

Причем высокая влажность выдыхаемого воздуха улучшает фильтрующие свойства хлопковых масок на 33%.

Отмечается, что клочки ткани, из которой изготавливались маски, поместили в небольшую коробку, в которой была установлена влажность 99%, близкая к влажности дыхания. Затем их надели на трубку, откачивающую воздух и частицы с той же скоростью и силой, что и при нормальном дыхании человека.

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И хлопок показал отличные результаты, а вот фильтрующие свойства синтетики не улучшились даже при воздействии высокой влажности.

"Хлопковые ткани – отличный выбор. Это новое исследование показало, что хлопок подходит для масок еще больше, чем мы думали", – отметил один из исследователей NIST Кристофер Зангмайстер.

Что касается хирургических и медицинских масок, то ученые выяснили, что их свойства не зависят от влажности, но в целом они не менее эффективны, чем хлопковые маски.

Напомним, производитель масок для общественного здравоохранения Франции компания BioSerenity объявила во вторник, что разработала первую "фильтрующую и обеззараживающую" маску против COVID-19 и других вирусов.

Мы также сообщали, что согласно последним исследованиям ученых США, использование сразу двух масок, плотно прилегающих к лицу, может значительно снизить воздействие коронавируса на человека.