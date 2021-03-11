Хорватия может признать Голодомор геноцидом: резолюция уже в парламенте

По инициативе украинской общины одна из фракций инициирует резолюцию с осуждением "красного террора"

Хорватский парламент может принять резолюцию с признанием Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа со стороны коммунистической власти.

Об этом в своем Facebook сообщил парламентарий Марко Литре.

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"В свете многовековых связей и дружбы между украинцами и хорватами фракция "Хорватские суверенисты" в рамках парламентской процедуры представила по инициативе украинского национального меньшинства свою просьбу принять резолюцию, осуждающую Голодомор как геноцид украинского народа", – пишет Литре.

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Он напомнил, что жертвами "красного террора" режима Иосифа Сталина в 32-33 годах прошлого века стали более 7 млн украинцев. Поэтому принятие декларации стало бы проявлением солидарности с украинцами, а в более широком контексте – станет осуждением коммунистических преступлений, жертвами которых, среди прочих, были также и хорваты, а также более 100 миллионов человек.

"Давайте не упустим эту резолюцию, потому что это – одно из исторических предупреждений будущим поколениям о недопустимости попрания прав и свобод человека ради каких-либо якобы более высоких целей и что альтернативы демократии и свободе человека не существует", – резюмирует хорватский депутат.

Напомним, что в ноябре в Норвегия инициировали петицию о признании Голодомора геноцидом украинцев.

Как известно, каждую четвертую субботу ноября Украина и мир вспоминают жертв Голодомора 1932-1933 годов.