Версія українською
$ 27,82
32,63

Хорватия открыла границы для вакцинированных туристов, но требует доказательств

1 апреля, 02:24

Юлия Безпечная

Незарегистрированные в ЕС вакцины тоже котируются

Хорватия разрешила въезд с 1 апреля иностранцам, которые прошли вакцинацию от коронавируса и могут доказать это.

Об этом в среду заявил министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович, передает DW.

Также в Хорватию планируют пускать иностранцев, которые смогут доказать, что они переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев или при наличии отрицательного ПЦР- или антиген-теста.

Ранее для въезда в страну требовалось предоставить свежий отрицательный ПЦР-тест или провести десять дней в карантине.

Реклама

При этом, по словам Божиновича, пускать в страну будут и тех, кто вакцинировался российской и китайской вакцинами, несмотря на то что они не одобрены в Евросоюзе.

"Хорватия готова адаптироваться к будущим правилам путешествий по всему ЕС", – подчеркнул хорватский министр.

Напомним, в Сербии начали вакцинировать от коронавируса жителей соседних стран, которые специально для этого приехали в Белград на выходные.

Мы также сообщали, что с 1 апреля Кипр открыл границы для туристов из Украины – при отрицательном тесте на COVID-19 теперь можно попасть в страну без самоизоляции.

Новости на эту же тему:
Хорватия туристы вакцинация въезд коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Ольга Сумская о жизни ее старшей дочки в России
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека