Хотел отрезать голову Байдену: американца арестовали за угрозы президенту

27-летний Дэвид Ривз утверждал, что пользуется своей свободой слова и "не сделал ничего плохого"

В США суд предъявил мужчине обвинения в угрозах президенту – 27-летний Дэвид Кайл Ривз из штата Северная Каролина неоднократно звонил в Белый дом и грозился обезглавить Джо Байдена.

Об этом сообщает CNN.

Согласно уголовной жалобе, которая была опубликована федеральным судом Северной Каролины, обвиняемого задержали за сознательные и умышленные угрозы лишить жизни президента и причинить ему телесные повреждения.

По данным прокурора, с 28 января по 1 февраля Ривз звонил в Белым дом и угрожал президенту Байдену и другим членам администрации.

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В одном из таких звонков мужчина заявил, что собирается "убить всех" и "отрубить вам головы". После этого с Ривзом связался агент секретной службы.

Позже Ривз тоже несколько раз в течение дня звонил агенту и угрожал ему, президенту и другим людям. Также он утверждал, что лишь пользуется своей свободой слова и "не сделал ничего плохого".

11 февраля федеральный судья оставил обвиняемого под стражей. Сейчас Ривз содержится в тюрьме округа Мекленбург. Он себя виновным не признает и уже прошел психиатрическое освидетельствование.

Напомним, что ранее в Республиканской партии США заявили о намерении добиваться импичмента Джо Байдена.

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