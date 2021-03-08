Хуситы атаковали нефтехранилище в Саудовской Аравии: цена нефти резко подскочила

Один из крупнейших объектов добычи нефти в Саудовской Аравии – нефтехранилище у порта Рас-Туннура – подвергся ракетному обстрелу со стороны йеменских повстанцев-хуситов.

Об этом в воскресенье, 7 марта заявили власти страны, передает Bloomberg.

Атака на резервуар для хранения нафти в экспортном терминале была совершена с помощью дронов, прилетевших со стороны Персидского залива. Осколок от ракеты также упал недалеко от жилого комплекса сотрудников национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Дахране.

В Министерстве энергетики страны утверждают, что в результате атак не пострадали ни объекты, ни люди, ни добыча нефти.

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Тем не менее, как отмечает издание, на фоне последних нападений на нефтяные объекты поддерживаемых Ираном хуситов, цены на нефть резко подскочили и, по последним данным, уже превышают 70 долларов за баррель.

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