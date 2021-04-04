Игра престолов: в Иордании задержали членов королевской семьи — их обвиняют в госперевороте

В Иордании крупный политический скандал – членов королевской семьи и представителей политической элиты арестовали по обвинению в подготовке государственного переворота.

Заговор против короля

Все началось 3 апреля с задержания около 20 человек по обвинению в заговоре против короля Абдаллы II. The Washington Post со ссылкой на источник в разведке сообщает, что заговор получил "иностранную поддержку" и что в нем участвовали родственники короля, лидеры иорданских племен и политической элиты.

В числе арестованных – член королевской семьи Шериф Хасан бен Заид и бывший министр финансов Басем Авадалла. Кроме того, под домашний арест посадили бывшего наследного принца Хамзу бен Хусейна.

Он через адвоката передал журналистам видео, в котором рассказал, что ему запретили выходить из дома, общаться с другими людьми, отрезали доступ к звонкам и интернету, а также отняли охрану.

Хамза бен Хусейн отверг обвинения в перевороте, однако раскритиковал действующую власть Иордании.

"Я не тот человек, который ответственен за провал в управлении, коррупцию и некомпетентность, которые преобладали в нашей правительственной структуре последние 15—20 лет и становились все более очевидными... Дошло до того, что никто не может выражать свое мнение о чем-либо, не подвергаясь издевательствам, аресту, преследованию и угрозам", – сказал он в видеообращении.

Кто такой Хамза бен Хусейн?

40-летний Хамза бен Хусейн — сын предыдущего короля Иордании Хусейна от его последнего, четвертого брака. В 2004 году его лишили титула наследного принца. Сейчас наследником престола является 26-летний принц Хусейн бен Абдалла — старший сын Абдаллы II и королевы Рании.

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Как рассказала иорданская журналистка Рана Свейс, принц Хамза пользуется популярностью в Иордании, в частности среди местных племен. BBC отмечает, что его могли заключить под домашний арест после визита к лидерам племен, которые выразили ему поддержку.

Глава МИД Иордании Айман Сафади заявил, что Хамза бен Хусейн вступил в сговор с "оппозицией за рубежом" и планировал дестабилизировать ситуацию в стране.

Дипломат также добавил, что военные совместно с разведкой и другими силовиками в течение длительного времени следили за действиями принца и задержанных, поскольку их активность "имела целью подрыв безопасности и стабильности королевства".

Reuters / REUTERS PHOTOGRAPHER

Партнеры поддержали короля

На происходящее в Иордании уже отреагировали ее ключевые внешнеполитические партнеры. США, ОАЭ и Саудовская Аравия выразили поддержку королю. С аналогичным заявлением выступили Кувейт, Бахрейн, Катар, Египет, Ливан, Ирак, Йемен и Палестина.

Офис президента Украины также поддержал короля Абдаллу, отметив, что он гарантирует стабильность, безопасность и развитие государства.