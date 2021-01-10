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Илон Маск стал самым богатым человеком мира

10 января, 10:31

Ольга Литвин

Состояние предпринимателя оценивают в 209 миллиардов долларов

Илон Маск, основател Tesla и SpaceX, стал самым богатым человеком в мире 8-го января.

В 209 миллиардов долларов оценивает его состояние рейтинг Bloomberg Billionaires Index.

Итого, топ-3 самых богатых людей мира:

Глава Amazon Джефф Безос подвинулся на второе место в рейтинге самых богатых людей планеты. Его состояние оценивают в 186 миллиардов долларов.

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Билл Гейтс занял третью строчку в рейтинге. У него — 134 миллиарда долларов.

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Илон Маск возглавил Bloomberg Billionaires Index благодаря росту акций электромобиля Tesla.

Илон Маск заявлял, что продаст свое имущество, чтобы за вырученные деньги построить город на Марсе.

Ранее стало известно, что Илон Маск за сутки обеднел на 9 млрд долларов. К этому привело неожиданное падение акций Tesla на фоне появления нового штамма коронавируса.

Напомним, несколько лет назад Илон Маск предлагал генеральному директору Apple Тиму Куку купить компанию Tesla, но тот отказался.

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