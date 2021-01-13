Импичмент Трампа могут поддержать 20 конгрессменов-республиканцев

Высказаться за импичмент могут законодатели-республиканцы

В США более 20 конгрессменов из Республиканской партии хотят поддержать импичмент действующего президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN.

Согласно информации источников, резолюцию об импичменте Трампа могут поддержать 20 или более законодателей-республиканцев.

Другой источник Республиканской партии говорит, что от 10 до 25 членов Республиканской партии перестанут действовать от президента Трампа и проголосуют за статью об импичменте.

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Также Дональду Трампу хотят запретить занимать государственные посты в будущем.

Подробно о сценариях отстранения президента США от власти читайте в материале: "Как избавиться от Трампа: два вероятных сценария".

Также мы писали о том, что вице-президент США Майкл Пенс отказался отстранить действующего президента Дональда Трампа от власти.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил своих политических противников в "величайшей охоте на ведьм" из-за попыток объявить ему импичмент.