Импичмент Трампа: названа дата начала суда над экс-президентом

На следующей неделе в Сенате США могут начаться дебаты по поводу импичмента на данный момент уже экс-президента Дональда Трампа.
Как сообщает CNN, об этом 22 января сообщила председатель Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.
"Статья об импичменте Дональду Трампу за подстрекательство к мятежу будет внесена в Сенат в понедельник, 25 января", – заявила Пелоси.
Подача нижней палатой Конгресса статьи об импичменте означает, что судебный процесс над Трампом в Сенате начнется на следующий день. Но только если сенаторы не заключат соглашение и не перенесут сам процесс.
Пообщавшись с представителями Демократической партии, журналисты узнали, что будет происходить в это время в Сенате:
Понедельник: статью читают так называемые менеджеры (председатель и представитель меньшинства в отчетном комитете).
Вторник: к присяге приведут председателя судебного процесса (вероятнее всего, это будет глава Верховного суда Джон Робертс или сенатор-демократ Патрик Лихи) и присяжных.
Среда: могут начаться дебаты.
Кроме того, Сенат должен будет принять постановление, установив правила суда.
Как долго продлится судебный процесс?
Это открытый вопрос, ответ на который зависит от количества вопросов и выступлений свидетелей. Однако есть все основания полагать, что этот судебный процесс будет короче прошлогоднего, который длился 21 день.
Напомним, что лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл предложил перенести голосование об импичменте Дональду Трампу на 13 февраля.
Также сообщалось, что для защиты своих интересов в Сенате Трамп нанял нового адвоката из Южной Каролины Бутча Бауэрса.
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