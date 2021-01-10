Импичмент Трампу: конгрессменам сказали приготовиться, а президент ищет себе адвокатов

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность того, чтобы Руди Джулиани и Алан Дершовиц защищали его в случае импичмента.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что СМИ пока не получили комментарий Джулиани, а Дершовиц сообщил, что для него будет "честью и привилегией" защищать президента.

Некоторые из самых активных защитников Трампа в нижней палате Конгресса также рассматривают возможность выступить в суде Сената.

В свою очередь спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила во время онлайн-конференции, что демократам нужно вернуться в понедельник, 11 числа, в Палату представителей. Как считает издание abcnews, это еще один сигнал того, что Палата представителей может принять и передать статью об импичменте Сенату после того, как она будет официально представлена в понедельник.

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Таким образом, американские конгрессмены к середине следующей недели могут объявить импичмент американскому лидеру Дональду Трампу.

Группа членов Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии заявляет о готовности представить статью для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу.

Следует отметить также, что импичмент в США — это конституционный процесс, согласно которому Конгресс предъявляет обвинения чиновникам и должностным лицам, которых заподозрили в совершении противоправных действий.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил долго ходившие слухи, что его не будет на церемонии инаугурации его преемника-демократа Джо Байдена, которая состоится менее чем через две недели.

Напомним, действующий президент США Дональд Трамп минимум на две недели лишился права публиковать посты в Facebook и Instagram.