Импичмент Трампу предложили перенести на февраль

Голосование об импичменте экс-президента США Дональду Трампу предложили перенести на 13 февраля.
С таким предложением выступил лидер республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл, передает CNN.
По его словам, это даст всем сторонам достаточно времени для подготовки процедуры.
Обвинения в адрес Трампа в "подстрекательстве к беспорядкам" Палата представителей Сенату должна передать не ранее 28 января.
Макконнелл направил это предложение лидеру демократов в Сенате Чарльзу Шумеру. Чтобы Трампу объявили импичмент в Сенате должно набраться 67 голосов из 100.
К слову, президент США Джо Байден предоставит Сенату право самому принимать решение об импичменте бывшему американскому лидеру Дональду Трампу.
Напомним, Дональд Трамп получил обвинение от нижней палаты Конгресса США в том, что он подстрекал к насилию против правительства, поэтому было принято решение об импичменте. Трамп стал первым в истории США президентом, которому Палата представителей Конгресса дважды объявила импичмент.
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