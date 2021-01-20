Инаугурация Байдена: избранный президент уже в резиденции Белого дома

Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден прибыл в гостевую резиденции Белого дома Блэр-хаус, где он проведет ночь перед инаугурацией, которая пройдет в среду, 20 января.

Об этом сообщили журналисты из пула Байдена.

Избранный президент решил не нарушать традицию и еще на прошлой неделе принял предложение главы управления протокола Госдепа США Кэм Хендерсон накануне церемонии инаугурации остановиться в доме, который находится через дорогу от здания Белого дома.

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В Блэр-хаусе также останавливаются почетные гости президента и правительства США. Кроме того, там принимают глав государств и правительств, прибывающих в США из-за рубежа с визитами и членов их делегаций.

Напомним, в Вашингтоне развернули более 25 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США, в том числе спецподразделения радиационной, химической и биологической защиты, которые должны будут обеспечивать безопасность инаугурации 46-го президента Джо Байдена.

Мы также рассказывали, как будет происходить и где смотреть инаугурацию 46-го президента Соединенных Штатов.