Версія українською
$ 28,19
34,02

Инаугурация Байдена: как будет происходить и где смотреть

19 января, 20:49

Светлана Москаленко

В этом году мероприятия практически полностью уйдут в онлайн

20 января 46-го президента США Джо Байдена приведут к присяге. В этом году из-за пандемии COVID-19 на инаугурацию вместо 200 тысяч гостей приглашена всего тысяча.

Церемония состоится в Капитолии при беспрецедентных мерах безопасности – после штурма здания Конгресса 6 января, в Вашингтон свезли около 25 тысяч бойцов Нацгвардии. Органы безопасности считают, что есть вероятность массовых беспорядков и митингов сторонников заканчивающего свой президентский срок Дональда Трампа.

C 18:00 ожидается начало церемонии, а присяга президента и вице-президента – ближе к 19:00 (в Вашингтоне будет полдень – традиционно именно в полдень заканчиваются полномочия предыдущего президента и вступает в должность новоизбранный). В программе мероприятий:

Трансляция церемонии инаугурации начнется 20 января в 17:00 по киевскому времени на ютуб-канале Инаугурационного комитета Байдена:

Реклама

После церемонии Джо Байден с супругой и Камала Харрис с супругом просмотрят традиционную военную постановку "Pass in Review", символизирующую мирную передачу власти. Затем проследуют на Арлингтонское кладбище, где в компании предшественников – Обамы, Клинтона и Буша – почтят память павших воинов.

Живого парада в этом году не будет, но организаторы обещают некое действо с участием актеров и звезд в качестве "онлайн-парада".

А вечером (по Киеву это уже будет 3:30 четверга, 21 января) национальные каналы покажут шоу Celebrating America, которое проведет голливудский актер Том Хэнкс. В концерте примут участие Брюс Спрингстин, Джастин Тимберлейк, Джон Бон Джови, Ант Клемонс, Foo Fighters, Деми Ловато и Джон Легенд, Керри Вашингтон и Ева Лонгория.

Новости на эту же тему:
видео инаугурация трансляция Джо Байден

Реклама

Новости партнеров

Через 19 років Ніколаєв видав несподівану правду про Корольову
Мясников назвал фатальную ошибку при лечении ковида дома
Винник показав Пономарьову, на що здатна його красуня-дружина