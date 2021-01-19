Инаугурация Байдена: как будет происходить и где смотреть

В этом году мероприятия практически полностью уйдут в онлайн

20 января 46-го президента США Джо Байдена приведут к присяге. В этом году из-за пандемии COVID-19 на инаугурацию вместо 200 тысяч гостей приглашена всего тысяча.

Церемония состоится в Капитолии при беспрецедентных мерах безопасности – после штурма здания Конгресса 6 января, в Вашингтон свезли около 25 тысяч бойцов Нацгвардии. Органы безопасности считают, что есть вероятность массовых беспорядков и митингов сторонников заканчивающего свой президентский срок Дональда Трампа.

C 18:00 ожидается начало церемонии, а присяга президента и вице-президента – ближе к 19:00 (в Вашингтоне будет полдень – традиционно именно в полдень заканчиваются полномочия предыдущего президента и вступает в должность новоизбранный). В программе мероприятий:

Молитва в исполнении священника Лео Дж. О’Донована;

Клятву на верность зачитает капитан пожарной службы Андреа Холл, одна из немногих темнокожих женщин, ставших капитаном пожарных в Америке;

Леди Гага споет государственный гимн;

Поэтесса Аманда Горман прочитает стих;

Выступит Дженнифер Лопес;

Выступит кантри-певец Гарт Брукс;

Благословение прочтет пастор Вефильской африканской методистской епископальной церкви Уилмингтона Сильвестр Биман – давний друг Байденов.

Трансляция церемонии инаугурации начнется 20 января в 17:00 по киевскому времени на ютуб-канале Инаугурационного комитета Байдена:

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После церемонии Джо Байден с супругой и Камала Харрис с супругом просмотрят традиционную военную постановку "Pass in Review", символизирующую мирную передачу власти. Затем проследуют на Арлингтонское кладбище, где в компании предшественников – Обамы, Клинтона и Буша – почтят память павших воинов.

Живого парада в этом году не будет, но организаторы обещают некое действо с участием актеров и звезд в качестве "онлайн-парада".

А вечером (по Киеву это уже будет 3:30 четверга, 21 января) национальные каналы покажут шоу Celebrating America, которое проведет голливудский актер Том Хэнкс. В концерте примут участие Брюс Спрингстин, Джастин Тимберлейк, Джон Бон Джови, Ант Клемонс, Foo Fighters, Деми Ловато и Джон Легенд, Керри Вашингтон и Ева Лонгория.