Инаугурация Джо Байдена: все подробности

Сегодня 46-го президента США приводят к присяге

Сегодня, 20 января, в США пройдет инаугурация 46-го президента Джо Байдена. Выборы состоялись 3 ноября 2020 года и со значительным перевесом – 306 голосов выборщиков против 232 – Байден обошел действующего президента США Дональда Трампа.

Нынешняя инаугурация пройдет при беспрецедентных мерах безопасности, поскольку после штурма Капитолия, во время которого погибли люди, спецслужбы опасаются провокаций сторонников Трампа. Мы ведем текстовый онлайн обо всех событиях в Вашингтоне и не только.

В преддверии знаменательной церемонии предлагаем вам узнать:

Как будет происходить и где смотреть инаугурацию Байдена.

Что нужно знать о Джо Байдене – интересные факты биографии президента США.

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Джилл Байден – что известно о новой первой леди Соединенных Штатов.

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"Второй джентльмен" Америки: что известно о муже вице-президента США Камалы Харрис.

Митинг сторонников и оружейный салют: как Трамп будет покидать Белый дом.

Яркие костюмы и оркестр: фоторепортаж с репетиции инаугурации Байдена.

Как готовят Вашингтон к инаугурации: