Инклюзивность и разнообразие: в Госдепе появилась новая необычная должность

Администрация Джо Байдена продолжает отступать от политики его предшественника Дональда Трампа и поэтому в Госдепартаменте США учредили должность главного специалиста по вопросам разнообразия и вовлечения.
Об этом, как сообщает Reuters, 24 февраля заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
В обязанности данного работника будет входить устранение расовых разногласий в США, а подчиняться он будет напрямую Блинкену.
"Государственный департамент имеет честь представлять американский народ миру. Чтобы добиться этого, мы должны нанять и сохранить работников, которые действительно являются отражением Америки", – сказал госсекретарь.
Стоит отметить, что во время Трампа Госдепартамент приостановил все программы обучения сотрудников, связанные с разнообразием и вовлеченностью. Однако в первые же дни после своего назначения Блинкен их возобновил.
В ближайшем будущем в структуре Госдепа будет создан новый руководящий совет, который разработает и представит стратегический план по разнообразию и инклюзивности. А ее руководитель будет продвигать политику в этой области.
"Наша цель – обеспечить разнообразие и вовлеченность в работу на всех уровнях Госдепартамента", – гласит заявление Блинкена.
Напомним, что после победы на выборах Джо Байден пообещал, что его кабмин и администрация будут очень разнообразными и будут включать как мужчин, так и женщин разных рас и возрастов.
В подтверждение этого он выдвинул своего соперника на праймериз Пита Буттиджича кандидатом на министра транспорта – так эту должность впервые занял открытый гей.
А больше о самом Энтони Блинкене смотрите в видеосюжете:
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