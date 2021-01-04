Иран захватил нефтеналивной танкер Южной Кореи: экипаж арестовали

В Персидском заливе Иран захватил нефтеналивной танкер Hankuk Chemi, который шел под флагами Южной Кореи в ОАЭ.
Как сообщает иранское агентство Tasnim, танкер следовал из саудовского порта Аль-Джубайль в Южную Корею.
По информации СМИ, поводом для захвата могло послужить то, что Южная Корея неоднократно нарушала законы о защите морской среды.
В этот раз судно было захвачено из-за загрязнения окружающей среды химическими веществами. Предварительно, судно перевозило 7200 тонн этанола. На данный момент экипаж арестован.
В свою очередь Южная Корея попросила Иран освободить задержанный танкер и направила в регион свое судно.
Напомним, что в сентябре возле берегов Шри-Ланки загорелся нефтяной танкер MT New Diamond. В результате возгорания погиб один член экипажа, еще двое получили ранения.
А в начале года возле турецкого побережья российский танкер Glard-2 столкнулся с рыболовецкой лодкой в Черном море.
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