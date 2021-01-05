Иран захватил танкер Южной Кореи: за что Тегеран наказал Сеул

Настоящей причиной захвата Вооруженными силами Ираном корейского нефтетанкера Hankuk Chemi в Персидском заливе может быть замораживание 7 млрд долларов Сеулом в качестве санкций.

Об этом сообщает Reuters.

Накануне Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало посла Ирана Саида Бадамчи Шабестари и призвало его как можно скорее освободить судно и 20 человек экипажа. Подробности встречи не раскрываются, но журналистам дипломат заявил, что все корейские моряки находятся в безопасности.

Изначально иранские СМИ называли вероятной причиной инцидент нарушение закона о защите морской среды из-за того, что Hankuk Chemi перевозил более 7 тонн этанола.

Танкер Hankuk Chemi / Фото: Reuters Реклама

Но в компании-судовладельце Taikun Shipping сообщили, что до захвата судна Тегеран не предупреждал их о нарушении каких-либо законов. К тому же, в таком случае первыми к танкеру должны были подойти служащие береговой охраны, а не вооруженные солдаты.

Позже появилась информация о том, что таким образом Тегеран решил отомстить за замораживание Сеулом 7 млрд долларов в качестве координированных с США санкций.

Видео: Reuters

До захвата судна замглавы МИД Южной Кореи Чой Джон-кун должен был посетить Иран, чтобы обсудить требования о размораживании средств. Однако теперь было решено продлить его визит в Исламскую республику, а также отправить делегацию во главе с региональным директором МИД для двусторонних переговоров.

Напомним, в 2019 году в Персидском заливе произошло несколько подобных инцидентов. В частности, в Ормузском проливе иранские военные захватили британские нефтяные танкеры Stena Impero и Mesdar.