Иран запустил новейшую ракету-носитель: видео испытаний

Ракета-спутник "Зульджанах" способна доставить спутник массой до 220 кг на высоту до 500 км

Иранские военные провели запуск своей новой ракеты-носителя, впервые при этом использовав для этой цели твердое топливо.

Об этом сообщает IRNA.

Запуск ракеты "Зульджанах" проводился днем 1 февраля военными космической группировки Министерства обороны и поддержки вооруженных сил Исламской республики.

По словам представителя министерства Ахмада Хоссейни, ракета состоит из трех ступеней – две из них работают на твердотопливном двигателе и одна – на жидкотопливном.

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Ракета способна доставить спутник массой до 220 кг на высоту до 500 км.

"После исследовательских испытаний и стабилизации технологии эта ракета будет готова к выводу действующих спутников на орбиту, а ее основные особенности заключаются в сокращении затрат и увеличении скорости достижения целей, что реально благодаря возможности запуска с мобильной платформы", – добавил Хоссейни.

Стоит отметить, что это не первая созданная иранцами ракета-носитель. В прошлом эта страна уже запускала ракеты в космос.

Напомним, ранее в этом году Иран возобновил обогащение урана до 20% – это вшестеро выше, чем было установлено заключенной в 2015 году ядерной сделкой. Западные страны уже осудили решение Тегерана.