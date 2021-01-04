"Ищите меня в пабе": Грета Тунберг пообещала на 18-летие рассказать правду о кураторах

Эко-активистка Грета Тунберг 3 января отпраздновала 18-летие. В этот день она разместила в соцсети пост, в котором написала, что "наконец свободна" и собирается в паб, где "раскроет темные секреты заговора", касающегося ее деятельности.

Об этом свидетельствует запись на ее странице в Facebook.

"Сегодня вечером вы меня найдете в местном пабе, раскрывающую все темные секреты заговора вокруг климатических школьных забастовок и про моих злых кураторов, которые больше не могут меня контролировать! Я наконец свободна!" - пошутила Грета.

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Она также поблагодарила своих друзей и подписчиков за "все добрые пожелания" в день рождения.

Напомним, летом 2020 года экоактивистка Грета Тунберг, которая ранее была признана человеком года, получила премию за гуманность от Португальского фонда Гюльбенкяна размером 1 млн евро, обойдя 136 номинантов из 43 стран мира.

Отметим, Тунберг прославилась после того, как обратилась с эмоциональным заявлением к участникам саммита ООН по климату, который проходил в сентябре 2019 года в Нью-Йорке.