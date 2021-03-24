"Исключительно моя ошибка". Меркель извинилась перед немцами за локдаун

После продления в стране жесткого карантина правительство Германии усилило карантинные ограничения во время Пасхи. На следующий же день это пришлось отменить.

Об этом сообщает Spiegel.

На пресс-конференции 24 марта канцлер Ангела Меркель заверила, что решение о новых запретах было принято только из самых лучших побуждений, но "тем не менее, идея пасхальных выходных была ошибкой". Всю ответственность за это решение глава федерального правительства взяла на себя.

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"Эта исключительно моя ошибка. Потому что, в конце концов, я несу полную ответственность за все решения правительства", – отметила Меркель.

Накануне правительство ФРГ объявило, что в апреле будут выходными не только 2, 4 и 5 апреля, на которые припадают Страстная пятница и католическая Пасха, но и 1 и 5 апреля.

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На это время было решено резко усилить карантинные ограничения – закрыть почти все магазины, запретить собираться большими семьями и перевести религиозные службы в онлайн-режим.

Это объявление оказалось неожиданностью для земельных властей – они заявили о том, что его сложно реализовать с юридической точки зрения. А именно невозможно в такие короткие сроки решить вопрос выплаты зарплат и потери рабочего времени.

Против, в частности, выступил и глава МВД Хорст Зеехофер, представители католической и протестантской церквей, а также оппозиция.

Напомним, что ранее в этом месяце в немецком Институте Роберта Коха объявили о начале третьей волны коронавируса в стране.

Также мы сообщали, что в этой стране впервые обнаружили случай заражения так называемым комбивирусом – мутировавшим коронавирусом, который сочетает в себе модификации и британского, и южноафриканского штаммов.

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