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Италия планирует запустить собственную вакцину от COVID-19 уже в сентябре

28 января, 01:53

Юлия Ляхова

Вакцина показала 92,5% эффективности

Италия планирует запустить собственную вакцину от коронавируса, разработанную итальянской компанией ReiThera, в сентябре 2021 года.

Об этом сообщает ANSA.

Как заявил глава Итальянского фармакологического агентства Джоджио Пал, правительство планирует привить вакциной собственного производство около миллиона человек.

Напомним, 5 января 2021 года вакцина прошла первый этап клинических испытаний и показала 92,5% эффективности.

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Согласно последним данным, в Италии зафиксировали более 2,49 миллионов случаев коронавируса. За все время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли более 86 тысяч человек, а побороли болезнь около 1,92 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что Европа требует публичных объяснений от Pfizer за срыв поставок вакцины.

В то же время производитель "оксфордской" вакцины сообщил о проблемах с производством ее основного компонента, из-за чего количество доступных доз препарата будет на 60% меньше, чем ожидалось.

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