Италия разрешила AstraZeneca для людей старше 65 лет

Ограничение по AstraZeneca в Италии осталось только для "чрезвычайно уязвимых" людей

Министерство здравоохранения Италии рекомендовало использовать вакцину от коронавируса AstraZeneca для людей в возрасте старше 65 лет.

Об этом говорится в заявлении министерства, передает Reuters.

Ранее в Италии сомневались в эффективности этой британской вакцины для пожилых людей.

Последнее же распоряжение Минздрава снимает любые ограничения на использование вакцины AstraZeneca, за исключением "чрезвычайно уязвимых" людей.

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"Научные данные, которые стали доступны... показывают, что даже людям старше 65 лет вакцина способна обеспечить значительную защиту", – заявили в итальянском министерстве.

По официальным данным, около 1,5 миллиона из 6,5 миллионов доз, полученных Италией, поступили от компании AstraZeneca. Большинство же доз для прививок от коронавируса ожидают от Pfizer, остальные – от Moderna.

Решение о снятии ограничений на вакцинацию AstraZeneca последовало за аналогичными шагами в других странах ЕС, включая Германию, Швецию и Францию.