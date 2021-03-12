Италия введет жесткий локдаун на Пасху – запретят выходить из дому

Он будет длится с 3 по 5 апреля

С 3 по 5 апреля, на пасхальные выходные, Италия введет общенациональный локдаун. В стране ограничат движение транспорта и закроют многие магазины.

Об этом сообщает Reuters.

Чтобы предотвратить распространения коронавируса, власти запретят итальянцам покидать свои дома. Выходить можно будет лишь с целю работы или по состоянию здоровья. Кроме того, закроют магазины, которые продают второстепенные товары.

Кроме того, в проекте указа говорится, что с понедельника будут усилены ограничения в желтых регионах Италии. Там уже на данном этапе строго ограничат движение между городами, а рестораны и бары закроют.

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Ожидается, что указ о локдауне примут 12 марта, на данном этапе это лишь предложение.

Отметим, что лишь в четверг, 11 марта, Италия зарегистрировала почти 26 тысяч новых случаев коронавируса и 373 случая смерти. Еще в начале марта правительство усилило ограничения для красных зон. Там закрыты не только бары, рестораны, магазины и средние школы, но и начальные школы. А жителей просят, по возможности, быть дома и никуда не выходить.

Ранее мы сообщали, что в итальянском муниципалитете Брешия обнаружили нигерийский штамм коронавируса, который схож с выявленным в ЮАР, но отличается от британского.