Из-под завалов достают людей: в Азербайджане взорвался газ в доме (видео)

В Азербайджане произошел взрыв в жилом доме, в результате которого несколько человек оказались под завалами.

Об этом в своем Twitter сообщил заместитель директора департамента информации агентства общественного телевидения и радиовещания Азербайджана Исмаил Кабиев.

Инцидент произошел вечером 25 января в городе Хырдалан Абшеронского.

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После взрыва в доме начался пожар, а ударной волной выбило стекла в квартирах близлежащих многоэтажных домов.

"По предварительным данным, из-под завалов были спасены женщина средних лет и несовершеннолетняя. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы", – пишет Кабиев.

Предварительной причиной взрыва является утечка газа.