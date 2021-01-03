Из-за коронавируса в Калифорнии больше негде хранить трупы

Во всех моргах на юге штата больше нет свободных мест

В американском штате Калифорния, где на фоне бушующей пандемии ранее закончились койки для COVID-больных, теперь не осталось и мест в моргах.

Об этом сообщает CTV News.

Исполнительный директор Калифорнийской ассоциации похоронных бюро Боб Акерманн утверждает, что из-за выросшего количества умирающих людей замедлился весь процесс захоронения и кремации тел, включая бальзамирование и выдачу свидетельств о смерти – на неделю и больше вместо трех дней.

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"Все похоронные бюро, с которыми я общался, говорят: "Мы справляемся так быстро, как можем". Объем их работы просто невероятный, и они опасаются, что могут не успеть справиться со всем. И что худшая часть этого всплеска еще ждет впереди", – сказал Акерманн.

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Магда Мальдонадо, которая владеет одним из похоронных бюро в Южной Калифорнии, утверждает, что сейчас она принимает как минимум 30 тел в сутки – вшестеро больше, чем обычно.

"Я работаю в похоронной сфере 40 лет, и еще никогда в жизни не думала, что однажды мне придется говорить семьям, что для их умерших родственников нет места", — говорит она.

Мальдонадо говорит, что ей не могут помочь даже коллеги – свободных мест не осталось ни в одном из ее знакомых моргов. Поэтому она была вынуждена арендовать больше холодильников для трупов и даже откладывать выезд в больницы на день или два.

Напомним, что по состоянию на 3 января число жертв COVID-19 в Соединенных Штатах превысило 350 тысяч человек, а также в стране подтвердили уже более 20 млн случаев заражения коронавирусом.

Как мы уже писали, в администрации действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа считают, что наиболее вероятной причиной пандемии COVID-19 стала утечка коронавируса из лаборатории в Китае.

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