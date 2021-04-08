Из-за тромбоза: в Испании ввели строгое возрастное ограничение для вакцинирования AstraZeneca

В Испании рекомендовали использовать прививку от коронавируса компании AstraZeneca (Vaxzevria) только для вакцинации лиц старше 60 лет.
Такие меры Минздрав принял после того, как в Европейском агентстве лекарственных средств заявили, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины, передает El Paris.
Отмечается, что преимущества использования препарата продолжают перевешивать риски, поэтому специфические факторы риска не выделили.
Пока не известно, что именно приводит к возникновению тромбов у вакцинированных. Вакцину Vaxzevria разрешили применять в более 90 странах.
Ранее власти Британии заявили, что продолжат использовать вакцину AstraZeneca для вакцинации населения, несмотря на сообщения о тромбозах.
Более подробно о ситуации, которая сложилась вокруг этого препарата, читайте в материале От отрицания до признания. Как AstraZeneca стала "врагом номер один".
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