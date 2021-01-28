Избиение украинского подростка в Париже: СМИ говорят о вендетте, полиция молчит

Украинский подросток Юрий Крученик, которого жестоко избили в Париже, перенес уже две операции и понемногу начинает есть. Он до сих пор в больнице и, как рассказывает мать, у ребенка часто случаются панические атаки. Полиция же до сих пор изучает видео нападения.

Как продвигается расследование, рассказала корреспондентка "Радио Свобода" Евгения Руденко в новостях "Сегодня".

По всему скверу в центральном районе Парижа расклеены объявления "Ищем свидетелей избиения Юрия. Это произошло именно здесь 15 января вечером. Не оставайтесь равнодушным и сообщите, если знаете хоть что-то". Это в двух минутах ходьбы от колледжа, где учится Юрий.

Именно из этого сквера спасатели забрали его в больницу. Теперь одноклассники украинца, по словам местной полиции, даже боятся ходить здесь и нуждаются в психологической помощи.

Видео: Сегодня

Нападение на Юрия французские медиа называют не избиением, а линчеванием – жестокость нападавших шокировала французов. По словам матери Юрия, Натальи Крученик, спасатели сначала не хотели ей даже показать сына и говорили, что удивлены, как он до сих пор в сознании, потому что потерял очень много крови.

Сегодня Юрий перенес уже две операции и начал понемногу есть. Мать постоянно рядом с сыном, практически не оставляет его одного, потому что у него панические атаки. Она согласилась дать интервью, когда была с Юрием в больнице.

"Прогнозы не дают, и то, что он начал говорить хотя бы немножко, говорят, что это очень хороший знак, что очень радует, благодаря молитвам всех и врачам – уже гораздо лучше", – рассказывает мать пострадавшего Наталья Крученик.

- А что он говорит о том, что произошло?

- Пока не слишком об этом говорили, но что-то было, не знаю пока ничего, деталей не знаю, но что-то было.

- Что-то было – что вы имеете в виду?

- Какие-то ссоры, какие-то недоразумения детские до того были.

Французская полиция уже не первый год занимается войнами кварталов и страшными драками "вендеттами". В ноябре прошлого года жертвой столкновений стал 18-летний юноша, тогда по этому делу арестовали шестерых нападавших, среди них было двое несовершеннолетних.

Видео, где обидчики бьют Юрия, еще официально не подтверждено полицией. Более того, там выясняют – кому удалось найти это видео и распространить.

"Я вижу последствия. Я вижу человека в тяжелом состоянии, я видел это видео, и если это видео возьмет следствие, то там тянет на тяжкое преступление, там речь идет о попытке убийства, потому что они били по жизненно важных органах. Но подчеркиваю, что оценку этому должны давать следствие и суд", – говорит посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

В медиапространстве появляются все новые видео, на одном из них видно нападение и слышны слова об очередной вендетте. В соцсетях считают, что за кадром говорит Юрий, но никакого официального подтверждения этой информации нет. Мать Юрия отрицает, что это голос ее сына.

"Я видела это видео, это голос не Юрия, я голос своего ребенка очень хорошо знаю", – говорит женщина.

Юридическая полиция, которая занимается расследованием дела Юрия отказывается от каких-либо комментариев, ссылаясь на тайну следствия, и подчеркивает, что вся информация в СМИ может быть спекуляцией.