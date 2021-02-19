Версія українською
$ 27,85
33,65

Johnson & Johnson просит ВОЗ одобрить ее вакцину от коронавируса: что о ней известно

19 февраля, 17:30

Стас Кожемякин

Всемирная организация здравоохранения может разрешить еще одну вакцину для экстренного применения

Американская компания Johnson & Johnson подала во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) заявку на одобрение разработанной ею вакцины от коронавируса для экстренного использования.

Об это сообщает Reuters.

Одобрение вакцины является предварительным условием для ее поставок в рамках международной программы COVAX, цель которой – обеспечить странам с низким и средним уровнем дохода равный доступ к лекарству.

Читайте также: Ляшко рассказал, какие вакцины получит Украина через COVAX

Реклама

Вакцина J&J обладает двумя особенностями:

Ранее Johnson & Johnson подала заявки на одобрение своей вакцины в США и Евросоюзе, однако окончательного решения еще не было принято. Пока что единственной страной, население которой официально разрешили иммунизировать вакциной J&J является ЮАР.

Согласно промежуточным результатам третьей фазы испытаний вакцины она показала в среднем 66% эффективности в "предотвращении умеренного и тяжелого заболевания COVID-19" и 85% для предотвращения "более тяжелых симптомов".

Видео: Сегодня

Новости на эту же тему:
ВОЗ вакцина коронавирус Johnson & Johnson

Реклама

Новости партнеров

16-летняя дочь Оли Поляковой показала фигуру в бикини
Ольга Фреймут показала редкое фото с мужем
Оскандалившаяся любовью к РФ блогер обратилась к Авакову