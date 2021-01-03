Как COVID-19 и Эбола: ученые зафиксировали новую смертельную болезнь

Новое заболевание выявили у женщины из Демократической Республики Конго. У инфицированной наблюдают симптомы геморрагической лихорадки, при которой поражаются сосуды с дальнейшим образованием тромбов в сочетании с несвертываемостью крови, что приводит к множественным кровоизлияниям. Тесты не зафиксировали ни вируса Эболы, ни других известных возбудителей.

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Конголезский микробиолог Жан-Жак Муембе-Тамфум, который в 1976 году обнаружил вирус Эбола, предупредил, что в Конго могло появиться новое смертельное заболевание. Об этом сообщает CNN.

Ученый допускает, что женщина может оказаться нулевым пациентом ранее не обнаруженного патогена. Новый вирусный недуг африканский ученый уже назвал "болезнью Х".

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По его оценкам, это заболевание может быть настолько же заразными, как и COVID-19, а его смертность, скорее всего, выше на 50-90%, чем от вируса Эбола. Как известно, от лихорадки Эбола умирает половина пациентов.

Напомним, исполнился ровно год с тех пор, как Китай впервые сообщил Всемирной организации здравоохранения о COVID-19.

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