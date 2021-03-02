Версія українською
$ 28
33,72

Как из рога изобилия: США ввели против РФ еще "пачку" санкций

2 марта, 20:31

Стас Кожемякин

Американские Госдеп и Минфин объявили полный список запретов, которые наложат на РФ из-за Навального

Администрация Джо Байдена, как он уже ранее предупреждал, ввела в отношении России мощный санкционный пакет за нарушение прав человека, а конкретно – оппозиционера Алексея Навального.

Ранее в этот день Белый дом уже объявил о внесении в "черный список" семи россиян и 14 организаций, причастных к производству биологического и химического оружия. Однако, как заявили в Госдепартаменте, только этим дело не ограничится.

Сайт "Сегодня" изучил более подробно новый американский "санкционный пакет из ада".

Персональные санкции

Санкции, которые США введут в отношении России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального, затронут в том числе и тех чиновников, которые ранее в этот же день попали в "черный список" Евросоюза.

Это следует из подробного списка физических и юридических лиц, в отношении которых вводятся санкции (SDN List), который был опубликован Министерством финансов США.

В частности, в него вошли:

Ранее в этот же день Калашников и Краснов попали в санкционный список ЕС. Теперь их (и других фигурантов списка) активы в США замораживаются, а американским гражданам и компаниям запрещено вести с ними дела.

Реклама

Также стали известны 3 из 14 российских научных институтов, которые попали в санкционный список SDN OFAC:

Ни денег, ни космоса

Только на этом Вашингтон не остановился. Вскоре Госдепартамент объявил о санкциях, которые налагаются на целые отрасли российской экономики.

Оружие:

Финансовые операции. Федеральным министерствам, агентствам или другим госучреждениям США запрещено предоставлять России и российским организациям какие-либо кредиты, кредитные гарантии или оказывать другую финансовую помощь.

Исключение. США прекращают оказание помощи России, за исключением срочной гуманитарной помощи. Кроме того, санкции не затронут космическое сотрудничество двух стран.

"Наше посыл: Россия должна освободить задержанных за осуществление своих гражданских прав. В том числе и Алексея Навального и всех тех, кто был задержан за осуществление своих прав на свободное выражение мнения и свободу собраний", – заявил 2 марта спикер Госдепартамента Нэд Прайс.

Напомним, что 2 февраля российский суд заменил Навальному 3,5 года условного срока по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы. А 20 февраля политик проиграл апелляцию и был этапирован в исправительную колонию во Владимирской области РФ.

Видео: Сегодня

Новости на эту же тему:
США санкции санкции против России Госдепартамент США

Реклама

Новости партнеров

У Києві молодик вдарив жінку та отримав кулю від її сина
Легкая форма коронавируса: врач назвал симптомы
У Тимошенко появилась серьезная молодая фэшн-конкурентка в ВРУ