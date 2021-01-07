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Как планировали штурм Капитолия – раскрыт секрет протестующих

7 января, 00:51

Юлия Ляхова

Сторонники Трампа заранее планировали штурм

В США штурм Капитолия был организован в соцсетях.

Об этом сообщает The New York Times.

Сторонники Трампа сделали сотни записей в соцсетях с призывом к штурму здания сразу после того, как действующий президент США Дональд Трамп призвал их пойти маршем к Конгрессу.

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В комментариях люди обменивались указаниями по улицам, по которым следует избегать полиции, и о том, какие инструменты использовать, чтобы помочь открыть двери.

К слову, поклонники действующего президента США Дональда Трампа взяли штурмом главное здание Капитолии – Капитолийский холм.

Напомним, ранее американские СМИ писали, что Дональд Трамп признает свое поражение на выборах, но только в частных беседах. Публично он этого не делает, чтобы привлекать к себе больше внимания.

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