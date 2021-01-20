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Как прошла инаугурация Байдена: яркие фото

20 января, 19:50

Татьяна Очеретяная

Байден уже принял присягу

В США прошла инаугурация 46-го президента Джо Байдена. Он выступил с речью перед американцами и принял присягу.

"Сегодня" собрали фото и видео с мероприятия.

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Так встречали Джо Байдена с женой Джилл и вице-президента Камалу Харрис с мужем Дугом Эмхоффом.

REUTERS/Mike Segar

Тем временем аудитория уже ожидала на начало.

REUTERS/Brendan McDermid

Так начиналась инаугурация.

Kevin Dietsch/Pool via REUTERS

Перед зрителями выступали звезды США. В частности, певицы Дженнифер Лопес и Леди Гага.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

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REUTERS/Jonathan Ernst/Pool

Присутствующие одевали футболки с тематической символикой и носили с собой флаги.

REUTERS/Marco Bello

А так Джо Байден принимал присягу и выступал с речью перед американцами.

REUTERS/Kevin Lamarque

REUTERS/Jim Bourg

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