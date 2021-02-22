Как температура воздуха влияет на коронавирус: ученые в США сделали важное открытие

Группа ученых из Университета Луисвилля (Кентукки, США) выяснила, что коронавирус SARS-CoV-2 распространяется сильнее при более низких температурах. А анализ данных из 50 стран северного полушария показывает, что вызывающий COVID-19 коронавирус в некоторой степени является сезонным.

Об этом сообщает журнал Plos One.

SARS-CoV-2 принадлежит к большему семейству коронавирусов, и следовало ожидать, что, как и другие, он будет сильнее распространяться в более прохладную и сухую погоду и меньше – в теплую и влажную. Исследователи из Университета Луисвилля, Медицинского факультета Университета Джона Хопкинса и Объединенного центра искусственного интеллекта Министерства обороны решили проверить это, используя метеорологические и эпидемические данные.

Анализ данных о минимальной температуре в последующие дни и количества новых инфекций, зарегистрированных в 50 странах северного полушария, показал, что рост температуры соответствовал снижению количества новых инфекций. В диапазоне температур от 0 градусов Цельсия до 37 градусов Цельсия рост температуры на 1 градус означал снижение скорости роста инфекций примерно на 2%, снижение на 1 градус – увеличивало скорости заражения до 7%.

Авторы исследования подчеркивают, что затихание пандемии, наблюдавшееся поздней весной 2020-го, могло быть связано с перекрытием этого сезонного эффекта и воздействием ограничений, уже введенных в широком масштабе.

"Хотя COVID-19 – это инфекционное заболевание, которое может распространяться независимо от температуры, наши результаты показывают, что скорость распространения может колебаться от сезона к сезону", – говорит соавтор работы доктор Аруни Бхатнагар из Университета Луисвилля.

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Конечно, влияние температуры на скорость передачи инфекции зависит от дополнительных факторов, таких как социальная дистанция и необходимость оставаться дома. Сочетание всех их и определяет максимальную скорость распространения COVID-19.

По мнению авторов исследования, их результаты могут помочь в планировании дальнейшего течения пандемии и в принятии решений о введении или снятии ограничений. Данные показывают зависимость температуры и скорости заражения, но не смертности от болезней.

Понимание температурной чувствительности SARS-CoV-2 важно для моделирования течения пандемии, добавляет первый автор статьи, доктор Адам Каплин из Университета Джона Хопкинса.

"Мы не знаем, как долго нынешние вакцины сохранят свой защитный эффект, и мы не знаем, как быстро будут развиваться новые варианты коронавируса в изменяющихся погодных условиях северного и южного полушарий. Однако, как и в случае с другими сезонными вирусами, борьба с ними будет чрезвычайно сложной без решительных и скоординированных действий на глобальном уровне", – говорит Каплин.

Напомним, годом ранее ученые из Университета Гонконга пришли к выводу, что новый коронавирус наиболее активен при температуре около 4 градусов выше ноля по Цельсию и теряет свою силу в условиях жары.

А главным местом распространения COVID-19 немецкие ученые называют закрытые помещения, где сложно придерживаться социальной дистанции.