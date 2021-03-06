Как выжить в зомби-апокалипсис: эксперты в США дали простые советы

Центр США по контролю над болезнями обновил свою страницу с рекомендациями под шутливым названием "Как подготовиться к зомби-апокалипсису".

Об этом пишет "Голос Америки".

Советы можно использовать для подготовки к любой чрезвычайной ситуации, включая землетрясение, ураган или наводнение.

"Сейчас вы, возможно, смеетесь, но вы будете рады, что прочитали это, – говорится странице учреждения. – И даже, возможно, вы немного узнаете о том, как быть готовым к настоящей чрезвычайной ситуации".

Чтобы быть готовым к любой чрезвычайной ситуации, эпидемиологи советуют запастись необходимыми вещами.

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В наборе должны быть вода из расчета 4 литра на человека в день, продукты длительного хранения, лекарства, инструменты, предметы гигиены, одежда, важные документы и набор для оказания первой помощи.

Также стоит составить план действий на случай непредвиденной ситуации, а также иметь список контактов тех, к кому обращаться в чрезвычайных ситуациях, которых можно ожидать в вашем регионе проживания. План по подготовке должен предусматривать место, где ваша семья может встретиться.

Центр США по контролю над болезнями (CDC) – орган, который выдает рекомендации по поводу чрезвычайных ситуаций в стране и отвечает за противоэпидемические рекомендации во время COVID-19.

Ранее писалось, что найден способ остановить апокалипсис на Земле в случае падения астероида.

Также напомним, что на Землю посылают сигналы мертвые планеты-зомби.