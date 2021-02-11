Какие граждане, такие и животные: в России заметили стаи синих собак (фото)

По улицам российского города Дзержинск разгуливают бродячие собаки синего цвета.

Об этом сообщает Baza.

Животных заметили в окрестностях местного химического предприятия "Дзержинское оргстекло". Специалисты полагают, что они могли контактировать с отходами предприятия – в частности, медным купоросом.

Впрочем, достоверно пока выяснить причины окраски собак пока так и не удалось.

По словам управляющего "Дзержинское оргстекло" Андрея Мисливеца, рядом с заводом расположено множество заброшенных зданий. Видимо, в одном из них животные и нашли химические отходы.

/ Фото: Telegram

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/ Фото: Telegram

/ Фото: Telegram

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