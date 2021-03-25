Какие страны возобновили вакцинацию AstraZeneca – и почему это сделали не все

Некоторые страны ЕС объявили о возобновлении вакцинации препаратом компании AstraZeneca. Это последовало после того, как европейский регулятор подтвердил безопасность разработки.

Какие страны возобновили вакцинацию?

Германия заявила о возобновлении кампании 19 марта. По словам федерального министра здравоохранения Йенса Спана, врачи и пациенты будут осведомлены о возможных рисках.

"Граждане могут быть уверены, что их проинформируют прозрачно", – заверил он.

Франция также разрешила использование британской разработки. Премьер-министр Жан Кастекс даже публично вакцинировался, чтобы убедить людей не бояться прививок.

С 24 марта Испания возобновила использование вакцины AstraZeneca – в стране стремительно растет количество заболевших.

"Я рада получить вакцину. Я думаю, что вы должны быть оптимистичными, и нет ничего хуже COVID", – сказала 30-летняя медработница Кристина Гонсалес.

Об аналогичных намерениях заявили власти Италии, Болгарии, Португалии, Эстонии и Словении.

Reuters/FLORION GOGA

Кроме того, некоторые государства и вовсе не останавливали вакцинацию, в частности:

Реклама

Украина;

Канада;

Чехия;

Греция;

Словакия;

Великобритания;

Бельгия;

Финляндия;

Румыния;

Австралия.

Кто отказался от вакцины?

25 марта Дания продлила на три недели запрет на использование вакцины AstraZeneca. Правительство хочет дождаться более четких результатов исследования связи препарата с тромбозом.

Швеция и Норвегия одобрили применение вакцины только для людей старше 65 лет. Там отметили, что не наблюдали риска возникновения редких и серьезных побочных осложнений после препарата. В то же время Управление здравоохранения рекомендует пока что не использовать вакцину для иммунизации молодых людей.

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Почему страны отказываются от вакцины?

Главная причина такого решения – опасения, что препарат AstraZeneca в отдельных случаях вызывает серьезные осложнения, в частности, образование тромбов.

К примеру, в Австрии после прививки скончалась 49-летняя женщина, еще у одной развилась тромбоэмболия легочной артерии.

Случай тромбоза также зафиксирован в Нидерландах. А в Словакии скончалась 38-летняя учительница, которой накануне ввели препарат. По предварительным данным, причиной смерти стали отек мозга, тромбофилия и легочная эмболия.

В Италии после прививки AstraZeneca умер учитель. А в Грузии медсестра впала в кому сразу же после вакцинации.

Что известно о скандале вокруг AstraZeneca и стоит ли бояться прививки – читайте в материале "Сегодня".