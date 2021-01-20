Кандидаты на глав Госдепа и Пентагона поддерживают предоставление Украине оружия

Блинкен говорит, что давно призывал Трампа предоставить Украине оружие

Кандидат избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена на пост государственного секретаря Энтони Блинкен поддерживает предоставление Украине летального оборонного оружия.

Об этом он заявил во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената США.

Он подчеркнул, что призывал к этому администрацию Дональда Трампа еще несколько лет назад

"Я за то, чтобы предоставить Украине летальную оборонную помощь. Именно об этом я говорил еще около трех лет назад в New York Times", – сказал Блинкен в ответ на вопрос о его отношении к предоставлению Украине вооружений.

За предоставление Украине военной помощи, в частности вооружений, выступает и кандидат Байдена на главу Пентагона Ллойд Остин.

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"Я поддерживаю предоставление военной помощи в виде летального вооружения, чтобы обеспечить Украину необходимыми средствами для самозащиты", - сказал он, отвечая на вопросы членов комитета по вооруженным силам Сената.

Он добавил, что США должны помочь Украине, чтобы ее вооруженные силы могли "сохранить территориальную целостность страны в условиях продолжающейся агрессии со стороны России" и пообещал в случае своего утверждения на должность и прогресса в борьбе с коррупцией в нашей стране "решительно поддерживать усилия по обеспечению подготовки, предоставлению техники и консультативной поддержки" украинских военных.

Напомним, в 2017 году бывший заместитель государственного секретаря США Энтони Блинкен в своей статье, опубликованной в The New York Times, настоятельно призывал президента США Дональда Трампа предоставить Украине оружие на фоне беспрерывных боевых действий на Донбассе.